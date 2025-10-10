「ちいかわらんど」原宿店が拡大リニューアル！ 買い物しやすさアップでちいかわも大喜び〈取材レポ〉
『ちいかわ』関連の商品を取り扱う常設店「ちいかわらんど 原宿店」が、10月10日（金）に拡大リニューアルオープン！ これまでは「キデイランド原宿店」1階の一部が「ちいかわらんど 原宿店」だったが、今回のリニューアルで、1階全体が「ちいかわらんど」に進化する。そんな「ちいかわらんど 原宿店」の開店前にお邪魔し、一足先に店舗を体験。ファンならぜひ見てほしいポイントをピックアップして紹介する。
■ファンにとって大切な店舗が進化！
「ちいかわらんど 原宿店」は、2021年8月に、大阪梅田とともに『ちいかわ』初のオフィシャルショップとして誕生した店舗。今や「ちいかわらんど」は全国に13店舗展開されているが、「ちいかわらんど 原宿店」は、テレビアニメの放送が始まる2022年4月より前から『ちいかわ』を支えてきた、ファンにとって大切な店舗なのである。
2023年3月に増床し、これまでは「キデイランド原宿店」入ってすぐの場所と左奥の部分で『ちいかわ』の商品を取り扱ってきたが、今回のリニューアルで、1階部分すべてが「ちいかわらんど 原宿店」に拡大。既存の「ちいかわらんど 原宿店」の売場面積から約1.5倍の広さになることで、売上も160％〜170％増を目指しているという。
■装飾がかわいすぎる
到着してまず目に飛び込んで来るのは、2階表参道面のウィンドウ。LEDビジョンが設置されており、入る前から『ちいかわ』気分を高めてくれる演出が施されている。
入口をくぐると、「パラレルワールド」編で登場した、オロナミン笛を吹いたちいかわ、ハチワレ、うさぎのスタチューがお出迎え！ 店内は手前から奥に進むにかけて、ピンク→青→黄色と壁の色が変わっていくのがユニークで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれのカラーを想起させる色合いになっている。
以前と比較して、通路が広くなり、レジも10台体制になるなど、これまでより快適な買い物体験が期待できそう。
壁のLEDビジョンがかわいいレジには、1〜10番までの番号が振られた、ちいかわたちのシルエットの形をした番号札も置いてあり、「キデイランド」の担当者によると、「3番へどうぞ」「くりまんじゅうのレジへお願いします」など番号やシルエットを活用した案内方法を予定しているという。
それから最奥にある「みんなのトイレ」も今回のリニューアルの注目ポイント。ドアを開けると、あのこやでかつよ、「中止で〜す」のアイツ、悪夢のゾウなど、ちいかわたちを困らせてきたメンツが勢ぞろい。「トイレなのに不穏で落ち着かないのがポイントです」と「キデイランド」の担当者は笑顔で説明する。
今回のリニューアルに際し、なんとサプライズでちいかわが取材会に登場。入口や鎧さんのスタチューの横でかわいくポーズを取ってくれたり、店内を見渡してうれしそうに腕を振ったりと、拡大オープンした「ちいかわらんど 原宿店」の仕上がりに大喜びの様子だった。
■オープン直後は人気商品勢ぞろい
10月10日（金）〜10月13日（月・祝）の期間は、混雑緩和のため終日入店予約制となる「ちいかわらんど 原宿店」。実はこの予約を勝ち取った人は、超絶ラッキーかもしれない。
店頭に並んでいるのは、オープン記念商品の「Go！HARAJUKU」シリーズに加え、先行販売される10月17日（金）発売の新商品のほか、リニューアル期間中に販売スタートした大人気シリーズ「Chiikawa Baby」と人気＆期待商品ばかり。
これまで「Chiikawa Baby」の抽選を逃してきた人も、一気にゲットする絶好のチャンスとなっており、大人気の「キルティングトートバッグ」や「仕切り付きメラミンプレート」「ヨーチビスケット缶」など瞬殺だった商品がずらりと並んでいた。見ているだけでも幸せなので、勝ち取った人たちはぜひ思う存分にエンジョイしてほしい。
さらに販売方法が変更になった「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」の商品展示も行われているので実物が見たい人は、レジ前辺りの棚をチェック。実物の方が、より目が輝いて見えて、早くお迎えしたい気持ちになる。
現在は、全種コンプリートBOXのみ受注生産予定で、10月10日（金）の18時00分〜10月14日（火）の12時00分まで、『ちいかわ』公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」内で予約を受け付ける。ぜひお買い物の参考に！
ちなみに「ちいかわらんど 原宿店」は10月17日（金）も入店制限を実施予定。応募方法など来店に関する大切な情報は「ちいかわらんど」の公式Xで発表されるので、予定を立てる際は公式Xを必ず見ておこう。
