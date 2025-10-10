Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2ポート急速出力で複数デバイスをスマートに充電できる、UGREEN（ユーグリーン）史上最小クラスの大容量モバイルバッテリー「UGREEN Nexode パワーバンク PB507」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 【小型・軽量・10000mAh】モバイルバッテリー 大容量 2台同時充電（USB-A×1 USBC×1）PD20W 急速充電 小電流モード バッテリー残量表示 コンパクト PSE技術基準適合 iphone17/Android/iPad 各種 USB-C 機器に対応 1,980円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 16 Pro Maxより37％小さい、超コンパクト設計なUGREENの最新モバイルバッテリーが17％オフに！

UGREEN史上最小クラスの大容量モバイルバッテリー「UGREEN Nexode パワーバンク PB507」登場。現在Amazonで、17％オフにて販売中です！

「小ささ」と「大容量」を両立、本体サイズはわずか112mmと超コンパクトで、iPhone 16 Pro Maxと比べて約37％も小さい設計。ズボンのポケットに入れても違和感がなく、バッグの中でもかさばりません。手に馴染む設計で、スマホと一緒に持っても快適です。

カメラの邪魔にならないスマートな形状なので、充電しながら撮影するシーンでもストレスを感じにくいのが魅力。

2ポート急速出力で複数デバイスをスマートに充電

USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載し、同時出力にも対応。最大出力はPD20Wで、たとえばiPhone 15 Proをわずか30分で、0％から60％まで急速充電可能です。

もちろんPSE認証済みで安心。小電流モードを搭載しており、イヤホンやスマートウォッチのようなデリケートなデバイスにも使いやすい設計。

バッテリー残量は数値で表示されるデジタルインジケーター付きなので、残量確認も一目でOK。災害時や外出時に頼れる1台となること間違いありません。

UGREEN 【小型・軽量・10000mAh】モバイルバッテリー 大容量 2台同時充電（USB-A×1 USBC×1）PD20W 急速充電 小電流モード バッテリー残量表示 コンパクト PSE技術基準適合 iphone17/Android/iPad 各種 USB-C 機器に対応 1,980円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月10日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonプライム感謝祭」