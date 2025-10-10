【BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025】 10月11日、12日開催 会場：RED° TOKYO TOWER

タカラトミーは10月11日、12日にスポーツトイ「ベイブレードX」世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」を開催する。開催場所は東京タワー内の「RED° TOKYO TOWER（レッドトーキョータワー）」。一般の観戦は受け付けず、試合は以下のYouTubeチャンネルで実況配信される。

【DAY1: 10月11日 「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025 予選トーナメント】 LIVE配信】【DAY2: 10月12日「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025 決勝トーナメント】 LIVE配信】

「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」ではブロックに分けられたトーナメント形式で進行する。クラスは6歳以上～12歳以下の「レギュラークラス」と、6歳以上年齢制限無しの「オープンクラス」の2つ。11日は予選、12日は予選を勝ち抜いたプレーヤー達による決勝戦が行われる。

東京地域のレギュラークラスの代表はMinato選手。オープンクラスはOmanju King選手。世界の選手がどう戦うか、注目して欲しい。

レギュラークラス東京地域代表のMinato選手

オープンクラス東京地域代表のOmanju King選手

【レギュラークラス予選】【オープンクラス予選】

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ