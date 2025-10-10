Stray Kids・IVE・INIら豪華集結！韓国音楽授賞式「KGMA 2025」日別ラインナップ発表

韓国のエンターテインメント・スポーツ新聞『イルガンスポーツ』主催の音楽授賞式「2025 KGMA」の全出演アーティストが公開された。

10月10日、KGMA組織委員会は11月14日・15日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」（以下、「2025 KGMA」）の日付別出演アーティストを発表し、韓国国内外のK-POPファンの熱い注目を集めた。今年は「アーティスト・デー」と「ミュージック・デー」の2部構成で行われ、国内外の人気グループが総出演する。

初日の11月14日「アーティスト・デー」には、THE BOYZ、MEOVV、パク・ソジン、BOYNEXTDOOR、xikers、INI、ATEEZ、Xdinary Heroes、ALLDAY PROJECT、WOODZ、イ・チャンウォン、CRAVITY、KiiiKiii、FIFTY FIFTY、SMTR25の15組が出演する。

昨年のKGMAで「グランド・オナーズ・チョイス」を受賞したATEEZは、今年も圧巻のステージで国内外のファンを魅了する予定だ。また、『今日だけI LOVE YOU』をはじめ、多くの楽曲で人気を得たBOYNEXTDOORは、唯一無二のライブパフォーマンスで第5世代を代表するボーイズグループとしての実力を証明する計画だ。

デビューと同時に1位を獲得しK-POP界に旋風を巻き起こしたALLDAY PROJECTは、新人らしい勢いと独自のカリスマでファンを魅了するだろう。WOODZはロングヒット曲『Drowning』に加えて新曲ステージも披露し、フェスさながらの熱気を届ける予定だ。

THE BOYZは久しぶりに韓国国内の授賞式ステージに立ち、デビュー9年目の先輩グループとしての風格を存分に発揮する覚悟だ。また、“ATEEZの弟分”xikersも、次世代のパフォーマンス職人らしい実力を披露する予定である。さらに、MEOVV、パク・ソジン、Xdinary Heroes、イ・チャンウォン、FIFTY FIFTYなど10月にカムバックを控えるアーティストたちが大挙出演し、音楽番組とは一味違うパフォーマンスを披露する。

「ミュージック・デー」として構成される11月15日には、NEXZ、LUCY、BTOB、EXO・スホ、Stray Kids、IDID、IVE、AHOF、UNIS、チャン・ミンホ、CLOSE YOUR EYES、KISS OF LIFE、KickFlip、fromis_9、P1Harmony、Hearts2Heartsら16組が出演する。

ビルボード70年の歴史に名を刻み、グローバルトップアーティストとしての地位を確立したStray Kidsは、今回のKGMAでファンと共に楽しむ特別な“セレモニー”を繰り広げる予定だ。また、今年だけで『REBEL HEART』『Attitude』『XOXZ』と3作品連続ヒットを記録したIVEは、さらに進化したパフォーマンスを披露する。

このほか、IDID、AHOF、CLOSE YOUR EYES、KickFlipなど、今年デビューした新人ボーイズグループが一斉に登場し、個性あふれるステージを披露する。さらに、KISS OF LIFE、fromis_9、Hearts2Heartsといった、音楽とパフォーマンスで注目を集めたガールズグループたちもKGMAを通じてファンと再会する。

また、初年度の授賞式を輝かせたUNISとP1Harmonyも一段と成長したステージを予告し、 NEXZ、LUCY、EXO・スホ、チャン・ミンホらのステージも見どころとなる。

今年で2回目を迎えるKGMAは、「音楽的進化」と「最新テクノロジー」を融合させたステージ演出を通じて、世界中のファンに華やかで多彩な体験を届ける予定だ。MCは昨年に続き女優ナム・ジヒョンが2日間連続で務め、初日はRed Velvetのアイリーン、2日目はKISS OF LIFEのナッティと息を合わせる。

また、ビョン・ウソク、アン・ヒョソプ、オン・ソンウ、チュ・ヨンウなど、韓国を代表する俳優陣がプレゼンターとして登壇する。

（記事提供＝OSEN）