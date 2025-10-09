レギュラーシーズンの対戦成績は12勝12敗1分けと互角

10月11日、日本ハムとオリックスによる「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージがエスコンフィールドで開幕する。レギュラーシーズンの対戦成績は12勝12敗1分。そのうち、エスコンフィールドで行われた試合では日本ハムが7勝、オリックスが6勝を挙げている。ここからは今季エスコンフィールドで行われた同カードから3試合をピックアップして振り返る。

○5月13日（7-0）日本ハムが九里亜蓮を初攻略

開幕からオリックス・九里亜蓮投手に手こずっていた日本ハム。4月5日の今季初対戦から25イニングで2得点、3連勝を許していた。4度目の対戦で、3回に五十幡亮汰外野手の適時打で先制。以降は6回まで無得点に倒れるも、先発・伊藤大海投手も無失点投球を続けた。7回1死から清宮幸太郎内野手らが3連打。満塁で打席に立った伏見寅威捕手は初球をセンター前に打ち返し、待望の2点目を挙げる。なおも1死満塁で五十幡が2球目にスクイズ。打球を処理する九里が一塁へ送球した隙に、二塁走者の代走・水野達稀内野手も生還した。チャンスを逃さず得点につなげ、さらには“2ランスクイズ”まで成功。日本ハムらしい畳み掛ける攻撃で難敵・九里を攻略した。

○5月14日（5-9）廣岡大志が初グランドスラム

今季キャリアハイとなる118試合に出場したオリックス・廣岡大志内野手。ブレークを象徴するような1本が飛び出した。2点ビハインドの8回、オリックスが3四球で1死満塁とすると、森友哉捕手の押し出し四球で1点差に迫り、なおも2死満塁。廣岡は159キロの直球を振り抜くと、確信したように雄叫びを上げる。自身初の満塁ホームランをレフトスタンド上段までかっ飛ばし、勝利を引き寄せた。

○8月19日（6x-5）野村佑希が9回2死から劇的サヨナラ打

二転三転する試合展開で驚きの結末を迎えた。日本ハム・達孝太投手の前に4回まで完璧に封じられていたオリックス。しかし、2点を追う5回、1死満塁から宗佑磨内野手がライトスタンドへ満塁ホームランを放り込み、あっという間に試合をひっくり返す。追いかける展開となった日本ハムは、2点ビハインドのまま迎えた9回、2死まで追い詰められたが、土壇場で満塁のチャンス。野村佑希内野手が高々とライト方向へ打ち上げると、打球は相手の前進守備を越え右中間を破る。土俵際で走者を一掃する適時二塁打が飛び出し、劇的なサヨナラ勝利を収めた。

チーム打撃成績を見ると、日本ハムはリーグ最多129本塁打、2位の548得点、オリックスもリーグトップの1252安打、2位の打率.255と好成績で、互いに打力が自慢のチームといえる。レギュラーシーズンでは2ランスクイズのような相手を揺さぶる攻撃もあれば、ド派手な空中戦もあった。パーソル CS パでも両チームの”らしさ”が現れたオフェンスに期待したい。（「パ・リーグ インサイト」菊地綾子）



