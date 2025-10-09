『薫る花は凛と咲く』47都道府県の花言葉を添えた新聞広告が朝日新聞に掲載

三香見サカ『薫る花は凛と咲く』（講談社）の新聞広告が2025年10月9日の朝日新聞朝刊に掲載された。

2025年9月27日にTVアニメが最終回を迎えた『薫る花は凛と咲く』から感謝を伝える新聞広告と、アニメキャストの井上ほの花と中山祥徳を起用した特別ムービーが公開。特に若年層に支持を得た本作はTVアニメ放送前半の2ヶ月で約200万部増え、さらに3ヶ月連続コミックス発売が追い風になり直近1ヶ月で50万部伸び、累計800万部突破。10月9日には異例の３ヶ月連続コミックス発売の3ヶ月目、コミックス20巻が発売となった。

2025年10月9日の朝日新聞朝刊に掲載された全国都道府県別のクリエイティブは特設サイトで公開中。都道府県別でデザインが異なる47枚が全国へと届けられた新聞広告。それぞれのデザインは、配布される地域の県花と花言葉に合わせたシーンや登場人物が選ばれ、薫子や凛太郎たちの作中でも印象的なセリフが添えられている。

また、この新聞広告には、作者本人が加筆を行った特別なイラストも使用され、新聞の大きな紙面で、漫画では描かれなかった細かな服や髪の描写を楽しむことができる。

