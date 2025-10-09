櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」ジャケット公開！TYPE-Aにはセンターを務める三期生の村井優が単独で登場
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日リリース）のジャケットアートワークが公開となった。
■BACKSメンバーのセンターは三期生・谷口愛季
今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けたのは、7thシングル「承認欲求」のアートワークを手掛けたTOCCHI。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは「櫻の軌跡」。櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上に立つメンバーは煌びやかな衣装を身に纏い、何よりも美しく、自信と誇りに満ちた表情を見せている。堂々たる力強いポージングとその姿に注目だ。
TYPE-Aはセンターを務める三期生の村井優が単独で表紙を飾り（※メイン写真）、フロントの二期生・守屋麗奈、三期生・山下瞳月はTYPE-Bで圧倒的なオーラを放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口愛季であることも公開となった。併せて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。
いよいよ10月29日の発売に向けて本格的に動き出した櫻坂46。今後の展開にも注目だ。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/