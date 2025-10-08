爽やかなグリーンとブルーを味わう「チャイナ」カクテル２選【THE カクテルバイブル500】

リキュール【チャイナグリーン（Chaina Green）】

ブルーでなくチャイナ「グリーン」

ライチリキュールを使ったカクテル名には「チャイナ」がつくことが多い。これはライチが中国原産であることに由来。ライチ、メロン、グレープフルーツというありそうでなかった組み合わせもいい。

レシピ

ライチリキュール：30ml

メロンリキュール：20ml

グレープフルーツジュース：適量

氷を入れたグラスにライチリキュールとメロンリキュールを入れ、グレープフルーツジュースで満たす。よく混ぜ、カットしたグレープフルーツなどを飾りつけて完成。

ひとことメモ

フルーツのリキュールやジュースを使って美しいグリーンと甘酸っぱい味わいを生み出している。

リキュール【チャイナブルー（China Blue）】

美しいブルーのグラデーションが目を引く

絶世の美女、楊貴妃が愛したライチ。そのリキュールを使った人気のカクテル。美しいブルーのグラデーションと、くせのないさっぱりとした甘酸っぱさが魅力。ライチの高貴なフレーバーとともに、優雅な気分を味わって。

レシピ

ライチリキュール（ディタ）：30ml

ブルーキュラソー：10ml

グレープフルーツジュース：45ml

トニックウォーター：適量

氷を入れたグラスにライチリキュールとグレープフルーツジュースを注ぎ、冷やしたトニックウォーターで満たす。軽く混ぜ、最後にブルーキュラソーをグラスの縁から静かに注いで完成。

ひとことメモ

富山県の「BAR白馬館」の内田輝度氏が考案したとされるカクテル。トニックウォーターを入れないレシピもある。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡