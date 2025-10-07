もげみさんの漫画「ノリと勢いで家建てて住んでみた」（全5話）が、インスタグラムで合計1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「戸建てが欲しい！」と思い立ち、妊娠中に不動産屋へ。そこで「未公開のいい土地がある」と言われて…という内容で、読者からは「参考にします！」「スクショしました（笑）」などの声が上がっています。

妊娠中に突如スタートしたマイホーム計画

もげみさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。もげみさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

もげみさん「家を『購入する』『建てる』という友人が周囲に増えてきて、相談に乗る機会がありました。なので、まだ記憶が新しいうちにまとめておきたいと思い、描き始めました！」

Q.周囲から、「もう少し考えて」とは言われませんでしたか。

もげみさん「夫と話し合ったのは一晩だけでしたが、子どもが生まれるタイミングで定住したいという気持ちが強く、当時のお互いの職場の中間地点でもあったので、決めるなら今だね、と。

両家にも、確定前に連絡はしました。突然の決断に驚かれつつ、いつも『本人たちに任せる』というスタンスなので、何も言われませんでした（笑）」

Q.間取りやインテリアのプランニングは、もげみさん主導だったのでしょうか。

もげみさん「打ち合わせにはなるべく2人で出ましたが、ほぼ私主導で、結婚式とまったく同じパターンでした。夫の強い希望は、『和室』ただ1点だったので、そこは一致していてよかったです！」

Q.間取りやインテリアについては、購入前からプランがあったのでしょうか。

もげみさん「幼い頃、実家を建てるときに行ったショールーム見学の記憶が鮮明に残っていて、インテリアを考えるのは元々好きだったのかな、と思います。本当は住宅展示場をゆっくり見に行きたかったのですが、そんな暇はまったくなく…。すでに家を建てた先輩方にアドバイスをもらいながら、考えました。また、自宅の写真を共有するアプリの投稿も、参考にさせていただきました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

もげみさん「これから家を建てる友人から、『参考になった』と連絡をもらいました！ 実際に建ててから数年たった、今だからこその視点でまとめられたと思うので、たくさんの方々の参考になればうれしいです」