INI、メンバー6人で作詞を手掛けたバラード「君がいたから」のMV公開！ドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』主題歌
INIが、新曲「君がいたから」のMVを公開した。■初歌唱シーンやレコーディング風景などで構成
「君がいたから」は、10月31日に全国公開となるINI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌。
メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（「高」は、はしごだがが正式表記）、藤牧京介の6名で作詞を手掛けた楽曲。これまでのグループの歩みを振り返りながら想いを込めた歌詞と、重なり合う歌声がメンバー同士、そしてMINI（ファンネーム）との未来を確かめ合うような温かなバラードソングになっている。
今回公開されたMVは、ドキュメンタリー映画本編中でも描かれている11人で過ごしてきた4年間の大切な瞬間の数々や、先日のバンテリンドーム ナゴヤでの初歌唱シーン、本楽曲のレコーディングシーンなどで構成。
ステージ上での華やかな姿だけではない、そこに向かうための積み重ねてきた日々など、メンバーの様々なシーンがリアルに映し出され、INIのグループヒストリーや絆を感じことができる作品となっている。
なお「君がいたから」は、11月19日に発売されるグループ初のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」に収録される。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
SINGLE「THE WINTER MAGIC」
■関連リンク
『INI THE MOVIE「I Need I」』作品サイト
https://cf.ini-official.com/feature/movie_ineedi
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/