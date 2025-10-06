巨人は６日、今村信貴投手、重信慎之介外野手、戸田懐生投手に来季の契約を結ばないと通達したことを発表した。

今村は太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。プロ１４年目の今季は２軍で４１登板、防御率１・９１も１軍登板がなかった。２２年から本格的にリリーフに転向して同年はシーズン５５登板で２１ホールドを記録。通算成績は１８０試合登板、２５勝２２敗、防御率４・００。

重信は早実、早大を経て１５年ドラフト２位で入団。１０年目の今季１軍では１０試合で３打数１安打だった。通算成績は５８５試合出場、打率２割３分、７本塁打、５５打点、７０盗塁。

戸田は四国ＩＬ・徳島から２０年育成ドラフト７位で入団。２１年６月に支配下登録され、翌２２年はプロ初勝利を挙げた。２３年から再び育成選手となり、今年３月に支配下選手に復帰し、４月に２登板したが、それ以降１軍登板はなかった。今季２軍では３５登板（７先発）で防御率２・４２だった。１軍での通算成績は１９登板１勝１敗、防御率５・５３。

また、球団は支配下選手の京本真投手、喜多隆介捕手、鈴木大和外野手に自由契約を通達したことも発表。京本は８月に右肘トミー・ジョン手術、喜多は８月に右膝手術を受け、鈴木大は右太もも裏肉離れによる離脱から９月に実戦復帰していた。３選手には育成再契約を打診するとみられる。

巨人は２日には高橋礼投手、乙坂智外野手、育成選手の直江大輔投手、三浦克也投手、大城元外野手に戦力外通告していた。