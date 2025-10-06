2戦23失点で2連敗「ヤ軍唯一のチャンスは」

【MLB】Bジェイズ 13ー7 ヤンキース（日本時間6日・トロント）

ヤンキースは5日（日本時間6日）、敵地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第2戦に7-13で大敗した。2日間で合計23失点は球団のポストシーズンワースト記録を更新。米放送局「FOXスポーツ」に出演した元レッドソックスのデビッド・オルティス氏は「もう終わりだ！ おしまいだよ！」とぶった斬った。

この日、先発のフリードが3回と0/3を7失点と炎上。2番手ウォーレンもゲレーロJr.に2戦連発となる満塁弾を献上するなど乱調だった。5回までに0-12と大量リードを許し、6回と7回で計7点を反撃したが、最初の大量失点が響いた。前日の第1戦は1-10で大敗し、2戦連続2桁失点で王手をかけられた。

試合後、FOXスポーツにはオルティス氏の他にヤンキースのレジェンドOB、アレックス・ロドリゲス氏とデレク・ジーター氏が出演。ロドリゲス氏が「マックス・フリードが好投すれば、（打線が好調だったのでシリーズ）1勝1敗と考えることができますよね。ポジティブに考えてもいいかもしれません」と試合を振り返り「パピ、この意見に賛同しますか？」とオルティス氏に意見を求めた。

しかし、オルティス氏は賛同せず。「ジーザス（神）を連れ戻しても、彼らはカンクン（バカンス）に行くことになるだろう」とコメント。さらに「ヤンキース唯一のチャンスは、君、モー（マリアノ・リベラ）、アンディ（・ペティット）、A・ロッドが現役復帰することだ！ レジー・ジャクソン、ベーブ・ルース、全員だ！ ジョー・ディマジオ！ ロジャー・マリス！」とジーター氏に向かって、レジェンドの名前を並べていた。これにはジーター氏、ロドリゲス氏も大爆笑していた。（Full-Count編集部）