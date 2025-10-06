¡Ú10·î6Æü¤Ï¡Û¥É¥à¥É¥à¤ÎÆü¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö´Å¿É¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¥Á¥¥ó¤¬¡Ô¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡Õ¤Ë¢ªSNS¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×Â³½Ð
¡¡¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¡¢10·î6Æü¤Î¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥É¥à¥É¥à¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë
¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤ÎµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¡È¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤¤¤¦¡Ö´Å¿É¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¤¬ÄÌ¾ï¤Î2.3ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê140¥°¥é¥à¤Î¥Á¥¥ó¤¬¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö´Å¿É¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎÃ±ÉÊ¡¢¥»¥Ã¥È¡¢¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë¡£10·î6Æü¤«¤éÆ±·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö10Æü´Ö¡ª¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Í¤Ð¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£