ÂàÇ¤È¯É½¤ÎµÈ°æ´ÆÆÄ¤¬ÎÞ¡Ö·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¼Õºá¡É¡ÄºÇ²¼°Ì¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äº£Æü¤Ç´ÆÆÄ¼¤á¤Þ¤¹¡×
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5¡¼2 ¥í¥Ã¥Æ¡Ê5Æü¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢ËÜµòÃÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂàÇ¤È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½ªÀï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÉÃ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ë¤âËÜÅö¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Äº£Æü¤Ç´ÆÆÄ¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÄãÌÂ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ä¼ã¼ê¤Î¡È½é¡É¤ò¸«¼é¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈµÈ°æÀá¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ§¿ù¤¬°ÂÅÄ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÉÔ¶à¿µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤Ï´õË¾¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ÎÀÕÇ¤¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªÏÍ¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤·¤¿¡£°§»¢¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤Î¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÈ°æ¡ª¡¡µÈ°æ¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤¬»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ò»Ø´ø¤·¡¢½¢Ç¤1Ç¯¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤â3°Ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÄãÌÂ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤êºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüµåÃÄ¤ÏµÈ°æ´ÆÆÄ¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë