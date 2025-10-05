¡Ö±¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×ÁÆÉÊ¤¬¸ì¤ë²»³Ú¤ÇÇä¤ì¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ð¥ó¥¿¥ó¡£Á´¹ñ19µòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬³«¹»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡³«¹»¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢9·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ POWERED BY ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ÁÆÉÊ»áÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê²»³Ú¤Ë¤Ï¡ËÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁªÂò»è¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤È¡Öµ»½Ñ°Ê³°¤ÎÏÃ¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êÇ±¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢²»³Ú¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤Î¤â¤È¡¢ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºî»ì¤Èºî¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïºî»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ïºî»ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡ÖÉ½¸½¤Î¹©É×¤Ï²¡±¤¡¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿NHK E¥Æ¥ì¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎED¶Ê¡ÖÍ¼¤µ¤ê¤Î¥«¥Î¥ó feat.¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢Âà¶þ¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ð½ïÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Êºî»ì¤Ç¡ËÊ¸²½Åª¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£²ó¤ê¤¯¤É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²Î»ì¤Ç¡¢Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ°¤¤¤¿¿Í¤¬²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ±¤¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ä°ÕÌ£¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¹©É×¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤âÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤ËÂ³¤¤¤Æºî¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¡Ö¥³¡¼¥É¤òÀè¤Ë·è¤á¤Æ¡Ê²Î»ì¤ò¡ËÅö¤Æ¤ë¤«¡¢É¡²Î¤Ë¥³¡¼¥É¤òÅö¤Æ¤ë¡×Âç¤Þ¤«¤Ê¤ä¤êÊý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥É¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¾ì¹ç¤â´¶³Ð¤Ç¹Ô¤¦¤«ÍýÏÀÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¦¤«¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç´¶³ÐÅª¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢1¤Ä¤Î¶Ê¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¡ËÌµÍýÌðÍý¤ä¤Ã¤Æ¤â¸½Âå²»³Ú¤Ç¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤Èºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇä¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿²óÅú¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤«TikTok¡×¤ÈÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ëÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¤Ê¤É¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£TikTok¤Ï²¿¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¤«¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊµÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ë°ì²¯Âç¥Á¥ã¥ó¥¹»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢±¿¤ä»þÂå¤È¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤Ë¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤¬¶¯¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿´¤ò»¦¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤«¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤ÆÈÓ¤ò¿©¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¤¤ÆÇä¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÍýÁÛÅª¤À¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ìÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Ê¹ÖµÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«¹»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚURL¡Û
https://vantan-music-academy.jp
¡¡³«¹»¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢9·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ POWERED BY ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ÁÆÉÊ»áÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïºî»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ïºî»ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡ÖÉ½¸½¤Î¹©É×¤Ï²¡±¤¡¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿NHK E¥Æ¥ì¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎED¶Ê¡ÖÍ¼¤µ¤ê¤Î¥«¥Î¥ó feat.¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢Âà¶þ¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ð½ïÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Êºî»ì¤Ç¡ËÊ¸²½Åª¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£²ó¤ê¤¯¤É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²Î»ì¤Ç¡¢Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ°¤¤¤¿¿Í¤¬²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ±¤¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ä°ÕÌ£¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¹©É×¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤âÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤ËÂ³¤¤¤Æºî¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¡Ö¥³¡¼¥É¤òÀè¤Ë·è¤á¤Æ¡Ê²Î»ì¤ò¡ËÅö¤Æ¤ë¤«¡¢É¡²Î¤Ë¥³¡¼¥É¤òÅö¤Æ¤ë¡×Âç¤Þ¤«¤Ê¤ä¤êÊý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥É¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¾ì¹ç¤â´¶³Ð¤Ç¹Ô¤¦¤«ÍýÏÀÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¦¤«¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç´¶³ÐÅª¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢1¤Ä¤Î¶Ê¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¡ËÌµÍýÌðÍý¤ä¤Ã¤Æ¤â¸½Âå²»³Ú¤Ç¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤Èºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇä¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿²óÅú¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤«TikTok¡×¤ÈÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ëÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¤Ê¤É¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£TikTok¤Ï²¿¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¤«¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊµÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ë°ì²¯Âç¥Á¥ã¥ó¥¹»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢±¿¤ä»þÂå¤È¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤Ë¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤¬¶¯¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿´¤ò»¦¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤«¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤ÆÈÓ¤ò¿©¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¤¤ÆÇä¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÍýÁÛÅª¤À¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ìÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Ê¹ÖµÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«¹»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚURL¡Û
https://vantan-music-academy.jp