¡¡¥¹¥­ー¾ì¤äËÒ¾ì¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÌÚ¡¹¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢4ÆüÄÅ»³»Ô¤Ç¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¢¼ù¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤éÌó200¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¢¼ù¤Ï¡¢¸µ¡¹¥¹¥­ー¾ì¤äËÒ¾ì¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹­ÍÕ¼ù¤ä¿ËÍÕ¼ù¤Î¿¹¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¤¥ª¥ó´Ä¶­ºâÃÄ¤ÈÄÅ»³»Ô¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤ä²ÖÊ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥­¤Ê¤É5¼ïÎàÌó1400ËÜ¤ÎÌÚ¤ò£±ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥ª¥ó´Ä¶­ºâÃÄ¤äÄÅ»³»Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ËÌÚ¤ò¿¢¤¨¡¢¼é¤ê°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·×²è¤ò2025Ç¯7·î¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê  ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¤¥ª¥ó´Ä¶­ºâÃÄ¡¡À¾¸¶¸¬ºö»öÌ³¶É¼¡Ä¹  ¡Ë
¡Ö¿¢¼ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¡¿¹¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¡´Ä¶­ÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤½¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Î£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×