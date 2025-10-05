¡Ö¿å¥À¥¦¡×Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬¡Ö¸åÌëº×¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼Õºá¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡Ä¡×
TBSÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¶É¤ÎÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±é½Ð¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Ë¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¥Ô¥ê¥ª¥É1¤Î2ÌäÌÜ¡¢¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ï¡×¤È¤ÎÌäÂêÈ¯É½¸å¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬½Ð±é·Ý¿Í¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢Ìó6Ê¬´Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÇºÆ¤Ó2ÌäÌÜ¤«¤éºÆ³«¡£·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Î¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¡Ê30¡Ë¤È¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¡Ê34¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¤Ï¡ÖÀèÄø¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤ÎÌäÂê¤ÇÁªÂò»è¤Î¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌäÂê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Î¤ª2¿Í¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢¹â»³°ì¼Â¤¬Ã´Åö¡£89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤ÏÂà¾ì¡£½Ð¾ì¼ÔºÇ²¼°Ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò±Êµ×Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¡£