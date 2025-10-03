『名探偵コナン』R158話 刺された市松が残したダイイングメッセージ
アニメ『名探偵コナン』の1177話「幻の大男を探せ」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R158話のあらすじはこちら。
＜R158話「目黒の秋刀魚事件（デジタルリマスター）」＞
米花町の素人演芸大会に出場する事になった小五郎。コナン、目暮警部と会場へ向かう道中、防犯グッズ店店主・上島長郎、上島の幼馴染で大会ゲストの落語家・満楽亭市松、市松が面倒を見ている定食屋「目黒」店主・目黒美弥などに出会う。閉幕後、コナンたちは打ち上げ会場に向かおうとするが、目暮の携帯電話に市松が刺されたという連絡が入って……。名乗り出た二人の犯人。市松が残したダイイングメッセージの意味とは？
＞＞＞『名探偵コナン』R158話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜R158話「目黒の秋刀魚事件（デジタルリマスター）」＞
米花町の素人演芸大会に出場する事になった小五郎。コナン、目暮警部と会場へ向かう道中、防犯グッズ店店主・上島長郎、上島の幼馴染で大会ゲストの落語家・満楽亭市松、市松が面倒を見ている定食屋「目黒」店主・目黒美弥などに出会う。閉幕後、コナンたちは打ち上げ会場に向かおうとするが、目暮の携帯電話に市松が刺されたという連絡が入って……。名乗り出た二人の犯人。市松が残したダイイングメッセージの意味とは？
＞＞＞『名探偵コナン』R158話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996