体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」で働く女性たちの日常に密着 『ダマってられない女たち season2』
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が、きょう3日(22:00〜)に配信される。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
番組では今回、元HKT48の1期生で、現在は実業家として年商20億円を稼ぐママ社長・ゆうこす(菅本裕子)の“チームで支える子育て”に密着。「夫が妊娠について教えてくれる」と話すゆうこすによる独自の「チーム子育て」術に迫る。
ゆうこすの夫であるアーティスト・たなかの存在に「なかなかいないよ、こんな人」と、番組MCのMEGUMIも思わずうなる。「私は欲張りです」と語るゆうこすの、仕事も子育も全力で向きあう生活とは。新しい時代のキャリアと子育ての両立の形を追いかける。
さらに、体重100kg以上の体の大きな人をレンタルできるという話題のサービス「デブカリ」で働く女性たちの日常に密着。恋愛相談の相手から、一緒に食事をする友人、イベントの助っ人まで、依頼は様々。「デブ業界を牛耳る存在になりたい」と力強く語る彼女たちの、コンプレックスを武器に変えたポジティブな生き方に注目だ。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
(C)AbemaTV,Inc.
