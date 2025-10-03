アレン様、17歳の波乱の恋愛激白 相手の本名暴露に霜降り明星せいや「言わんでいい！」
【モデルプレス＝2025/10/03】ABEMA（アベマ）が、9月16日より放送中の『ラブキャッチャージャパン2』（全8話）の特別鑑賞会・第2弾として、ABEMA恋愛番組公式YouTubeチャンネルにて「アレン様＆せいやがDeepな恋愛体験を語る？？」を10月1日より配信。霜降り明星・せいやと“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンがタッグを組み、『ラブキャッチャージャパン2』第1・2話を鑑賞している。
【写真】アレン様、恋愛トークで相手の本名赤裸々告白
本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
せいやとアレン様が『ラブキャッチャージャパン2』第1・2話を鑑賞。普段恋愛リアリティーショーを見ないというアレン様にとっては、今回が“恋リア初体験”となり、ラブキャッチャーとマネーキャッチャーの行方を予想しながら、参加者たちをぶった切る痛快トークが繰り広げられた。
今回の鑑賞会では、SNSで話題の“論破王”ためくにの行動に注目が集まった。参加者たちを次々と分析し、自らの理論を展開するためくにに対し、せいやは「ずっと古畑任三郎みたいな行動をしている」「視聴者側の動きをして全員を暴こうとしてる」とコメントし、スタジオを笑わせる。カップルチャレンジ「メイク＆ボディペイント対決」では、ためくにがうららに「目頭がちょっとズレている」と発言。ストレートすぎる物言いに、せいやは「ちょっと恋愛下手なんかな」と話し、アレン様も「女の子に不慣れかも」「不器用で可愛いと思っちゃう」と“論破王”ためくにの意外な一面に注目した。
推しメンバーの発表では、不器用さに惹かれたアレン様がためくにを選び、「ぜーんぶ教えてあげるからね」と“アレン様節”全開のコメントでスタジオを盛り上げた。
また、ラブ＆マネーにまつわるカードトークでは、せいやとアレン様が自身の恋愛観を深掘り。「恋愛においてもっとも愛を感じた瞬間は？」という質問に、せいやは「結婚したいと思った瞬間」を回想。付き合って間もない頃、妻が海外ロケの荷造りを丁寧に手伝ってくれたエピソードを明かし、
「俺が鼻悪いことを知って、ティッシュを多めに入れてくれたり…」と当時を振り返り、「ひとつ先の愛を感じた」と語った。
「これまでの波乱の恋愛経験」を語る場面では、アレン様が17歳の頃の実体験を告白。「遠距離恋愛で、何回泣いて通ったか」「バイト中も頭の中はその人のことばっかり」と振り回された恋を振り返り、相手の本名も赤裸々に話すアレン様にせいやから「言わんでいい！」と即ツッコミを受ける場面も。さらにせいや自身も大学時代の元カノとの“服を脱がされて初期状態になった”という驚きのエピソードを語り、スタジオは爆笑に包まれた。（modelpress編集部）
◆「ラブキャッチャージャパン2」とは
◆せいや＆アレン様、推しメンバー発表
◆せいや、アレン様にツッコミ「言わんでいい！」
