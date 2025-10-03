大人気マンガ『カグラバチ』がコラボ！バーガーキング「フレームスモーク」セット3種
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月3日（金）より、期間・数量限定で「フレームスモーク」セット3商品を新発売する。また、「フレームスモーク」セット3商品いずれかを購入した人に対し、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の大人気マンガ『カグラバチ』のオリジナルアクリルキーホルダーを数量限定（※無くなり次第終了）でプレゼントする。（※全3種デザイン・1店舗1デザインでの配布）
■大人気マンガ『カグラバチ』とのコラボ
バーガーキングと「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気マンガ『カグラバチ』がコラボレーションする。バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を新発売する。Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』、Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』、Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』の3商品から選ぶことができる。
Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』は、直火焼き100%ビーフパティ2枚にコクのあるチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーだ。
Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』は、直火焼き100%ビーフパティ2枚にコクのあるチェダーチーズ2枚、スモーキーなベーコン4枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーだ。
Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』は、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティ2枚にコクのあるチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格チキンバーガーだ。
「フレームスモーク」セット3商品のいずれかを購入した客に、『カグラバチ』のアクリルキーホルダー（※無くなり次第終了、全3種デザイン・1店舗1デザインでの配布）をプレゼントする。アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪が本格バーガーを楽しむシーンを描いた、外薗健先生の描き下ろしオリジナルデザインだ。
『カグラバチ』ファンも、バーガーキングファンも、この機会にバーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を楽しんでほしい。
■商品概要
商品名：Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』
発売日：2025年10月3日（金）〜
価 格：セット1,190円
商品名：Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』
発売日：2025年10月3日（金）〜
価 格：セット1,190円
商品名：Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』
発売日：2025年10月3日（金）〜
価 格：セット1,190円
〈注意事項〉
※フレームスモークバーガーはオリジナルアクリルキーホルダー付きセットのみの販売だ。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付く。
※1会計につき3セットまで購入できる。
※数量限定商品のため、売り切れ次第販売終了となる。
※一部店舗では取り扱いがない。
※金額はすべて総額表示（税込み価格）だ。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※キャンペーンの変更により、予告なく商品設計や価格が変わる場合がある。
※デリバリーは対象外だ。
※画像はイメージだ。
※下記店舗では、『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』セットの販売は実施していない。あらかじめ了承してほしい。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■『カグラバチ』オリジナルアクリルキーホルダー概要
アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪の全3種デザイン。1店舗1デザインでの配布となる。外薗健先生描き下ろしのバーガーキング 限定オリジナルデザインだ。
『カグラバチ』作品紹介
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2023年連載開始。
集英社の全世界（日中韓を除く）・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEB サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」にて連載開始1週間で、第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、瞬く間に海外でも話題となった。2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門1位を受賞。2025年10月3日（金）にコミックス9巻が発売予定。
あらすじ
刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱（ろくひら ちひろ）。おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常を無慈悲に奪われてしまいます。血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。
©外薗健／集英社
■バーガーキング ×『カグラバチ』特設WEBサイト
