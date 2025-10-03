TCKは、10月7日（火）に行われるレディスプレリュード（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第22回レディスプレリュード（Jpn2）

施行日：10月7日（火）

施行場：大井競馬場

距離：1800m

出走資格：サラブレッド系 3歳上牝 選定馬

1着賞金：4000万円

JRAは5頭

●JRA所属馬

アンモシエラ（牝4・栗東・松永幹夫）横山武史

タクシンイメル（牝4・栗東・武英智）高倉稜

テンカジョウ（牝4・栗東・岡田稲男）松山弘平

バスタードサフラン（牝4・栗東・渡辺薫彦）酒井学

ビヨンドザヴァレー（牝5・栗東・橋口慎介）菱田裕二

●地方所属馬

アンティキティラ（牝6・高知・別府真司）多田羅誠也

シトラルテミニ（牝4・浦和・小久保智）矢野貴之

フェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）吉原寛人

ヘニータイフーン（牝5・大井・荒山勝徳）藤田凌

ベルグラシアス（牝3・大井・市村誠）町田直希

マテリアルガール（牝5・浦和・小久保智）山中悠希

ラブラブパイロ（牝6・大井・荒井朋弘）西啓太

ローリエフレイバー（牝4・大井・月岡健二）野畑凌