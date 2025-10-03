Prime Videoは、大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット』シーズン3を10月16日20時より、プライム会員向けに独占配信することを発表した。

【画像】参加者10名の名前・MBTI・思い出の楽曲一覧

本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組だ。

参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たちで構成され、約1ヶ月のホテルでの生活を通じて、過去の恋や新たな出会いの間に揺れ動く様を描く。

さらに今回は、シーズン3参加者10名のビジュアルをはじめパーソナルな部分が分かる情報も公開した。発表された参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10名だ。Prime Video 公式Xでは、シーズン3参加者たちのMBTI診断やXとの思い出の曲などの情報が公開されているため、配信前に元恋人を推理したり、新たな恋の行方を予想するなどに使えるだろう。

『ラブ トランジット』シーズン3は全8話構成、初週は1話から3話まで一挙配信される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）