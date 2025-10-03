土屋太鳳の“杉咲花愛”が爆発「知的で、博識で、カワイイ！ずるい！」

女優の土屋太鳳（30歳）が10月3日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。友人の杉咲花について「知的で、博識で、カワイイ！ずるい！」と語った。



映画「ミーツ・ザ・ワールド」に出演する杉咲花が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。杉咲の友人である土屋太鳳がVTR出演し、15歳の時の杉咲は妹のような存在だったが、それから10年後、日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS系）で共演した時は「とても知的で博識で、ステキな大人に成長されていて」と話す。



ただ、土屋によると、杉咲の笑い方はずっと変わらないそうで、普段の服装がモノトーンでクール系なのに笑い方がかわいいため、「そのギャップがめちゃくちゃ愛おしい。知的で、博識で、カワイイ！ずるい！」と“杉咲愛”を爆発させ、杉咲も「うれしい」と笑いながら喜んだ。