adidas伝説のサッカースパイク『プレデタープレシジョン』、鉄板カラー“黒×白×赤”が復刻！10月25日発売

adidasの『プレデター プレシジョン』が登場してから今年で25年。

いまだに衰えないインパクトを誇るアイコニックなサッカースパイクが、現代のテクノロジーで再び蘇った。

adidas Predator Precision

限定モデルとして登場した『プレデター プレシジョン ELITE』は、折り返し仕様のシュータンや、前足部のリブ仕上げのラバーパッドなど、オリジナルのアッパーディテールをすべて搭載。

底面では、最新のコントロールフレーム2.0のアウトソールが天然芝で抜群の安定性を発揮する、ロマンと機能性を兼備したスパイクだ。

今回復刻されたカラーは、「プレデター」の代名詞とも言えるコアブラック／クラウドホワイト／カレッジエイトレッド。

プレデター プレシジョン ELITE FG（税込38,500円）

争奪戦必至の『プレデター プレシジョン ELITE FG』は、10月25日（土）12:00に発売される予定だ。

プレデター プレシジョン ストリート（税込27,500円）

なお、ひと足早く発売されたストリートモデル『プレデター プレシジョン ストリート』は、adidas公式オンラインストアではすでに完売…。

サッカーショップKAMOでは、本日10月3日（金）23:59までオンラインで抽選販売の申し込みが行われている。欲しい方はそちらをチェック！