格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「株式会社IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、2025年9月に発表された新型iPhone17シリーズおよびiPhone Airの人気カラーランキング調査が実施されました。

インターネットアンケートで555人から得た回答をもとに、どのカラーが人気なのかが明らかになりました。

調査の結果、新色よりもブラックやホワイトといった定番カラーに人気が集まる傾向が見られます。

IoTコンサルティング「iPhone17シリーズ＆iPhone Air 人気カラーランキング」調査

調査期間：2025年9月11日〜9月14日

調査対象：インターネットアンケートの555人

iPhone17の人気カラーランキング

1位：ブラック (30.3％)

2位：ホワイト (27.0％)

3位：ラベンダー (18.9％)

4位：ミストブルー (16.4％)

5位：セージ (7.4％)

「iPhone17」で一番人気だったカラーは「ブラック」でした。

続いて2位が「ホワイト」となり、新色の「セージ」は5位にとどまるなど、定番カラーに人気が集まる結果となりました。

iPhone Airの人気カラーランキング

1位：クラウドホワイト (31.7％)

2位：スペースブラック (28.5％)

3位：スカイブルー (24.9％)

4位：ライトゴールド (14.9％)

「iPhone Air」で一番人気だったカラーは「クラウドホワイト」でした。

2位には「スペースブラック」がランクインし、こちらも白系・黒系の定番カラーが強い人気を示しています。

iPhone17 Pro/Pro Maxの人気カラーランキング

1位：シルバー (50.1％)

2位：ディープブルー (37.8％)

3位：コズミックオレンジ (12.1％)

「iPhone17 Pro/Pro Max」では、「シルバー」が過半数の票を集めて圧倒的な1位となりました。

新色の「ディープブルー」も2位と健闘しましたが、最も人気がなかったのは同じく新色の「コズミックオレンジ」でした。

今回の調査では、新色が発表されたものの、いずれのモデルも定番カラーが根強い人気を誇っていることが明らかになりました。

これから購入を検討している方にとって、カラー選びの参考になる調査結果です。

株式会社IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラムによる「iPhone17シリーズ＆iPhone Air 人気カラーランキング」調査の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1番人気はブラック・ホワイト・シルバーの定番色！IoTコンサルティング「iPhone17シリーズ＆iPhone Air 人気カラーランキング」調査 appeared first on Dtimes.