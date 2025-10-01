ハロウィンを彩るほんのり甘口のシャンパーニュ！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) Limited Halloween 2025

シャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」から、『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween』の2種類が、2025年10月8日(水)より数量限定で発売されます。

毎年ハロウィーンの期間限定で販売される人気商品で、2025年はパープルとオレンジのボトルで登場。

肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOXに入っており、ギフトにも最適なシャンパーニュです。

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) Limited Halloween 2025

発売日：2025年10月8日(水)

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

ほんのり甘口のシャンパーニュ“Demi Sec(ドゥミセック)”が、ハロウィーン限定デザインで登場。

特製BOXは、レザータイプと手触りの良いファータイプの2種類で展開されます。

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween

価格：69,300円(税込)

品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

パープルのボトルが妖艶な雰囲気を醸し出すシャンパーニュ。

新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが絶妙なバランスを保ち、さわやかなレモンの風味も併せ持っています。

シャルドネの特徴的なフィニッシュは、スパイシーな香りの中に新たな熟成感をもたらします。

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween

価格：81,400円(税込)

品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

ハロウィーンらしいオレンジのボトルが目を引くロゼシャンパーニュ。

魅惑的なアロマは、チェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りで包まれています。

口の中に広がる新鮮な果実味と、シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れるのが特徴です。

ハロウィーンパーティーを華やかに彩る、限定デザインの美しいボトルとほんのり甘口の味わい。

豪華なBOXに入った特別なシャンパーニュは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。

ANGEL CHAMPAGNEから登場するハロウィーン限定シャンパーニュの紹介でした。

