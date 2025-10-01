Suicaでの支払いでもポイントが貯まる！アトレ大船 JRE POINTサービス拡大
JR大船駅直結のショッピングセンター「アトレ大船」では、より便利でおトクに買い物を楽しめるよう、JRE POINTのサービスを2025年10月1日(水)から拡大します。
これまでのカード提示に加え、登録したSuicaでの支払いでもポイントが貯まるようになり、ポイントのW（ダブル）取りが可能に。
さらに、改札内のショップ利用が便利になる新サービスや、お得なキャンペーンもスタートします。
サービス開始日：2025年10月1日(水)
お客さまそれぞれの利用スタイルに合わせて、JRE POINTとSuicaのサービスがますます便利でお得になります。
【新サービス1】登録したSuicaの支払いでポイントが貯まる
アトレ大船の各ショップにて、JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで支払うと、200円(税込)につき1ポイントのJRE POINTが貯まるようになります。
従来のカード提示で貯まるポイントと合わせて、両方のポイントが貯まります。
【新サービス2】タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！
JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaを使ってJR大船駅に入場し、「アトレ大船」の対象ショップで合計500円(税込)以上買い物をすると、入場券額相当の150ポイントが戻ってくるサービスがスタートします。
これまで首都圏の18駅で展開されてきた人気のサービスで、改札内のショップ利用がぐっと便利になります。
※実施期間：2025年10月1日(水)〜2026年3月31日(火)
【新サービス3】毎週水曜日は「エキナカ Suicaの日」
毎週水曜日は、JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで支払うと、ポイントが2倍貯まる「エキナカ Suicaの日」が始まります。
※実施期間：2025年10月1日(水)〜2026年3月25日(水)
サービス開始記念「Suicaでお買いものキャンペーン」
期間：2025年10月1日(水)〜5日(日)
期間中、対象ショップにてSuicaなどの交通系電子マネーで合計1,500円(税込)以上支払うと、「Suicaのペンギン」クリアファイル(A5)がプレゼントされます。
※先着1,000枚、レシート合算可
JR大船駅南改札限定「モバイルSuicaグリーン券購入キャンペーン」
期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)
モバイルSuicaグリーン券の購入画面とアトレ大船店で500円(税込)以上購入したレシートをJR大船駅南改札の係員に提示し、アンケートに回答すると、JR大船駅のキャラクター「O-NEXくん」のオリジナルクリアファイルがもらえます。
※先着300枚
Suicaでの支払いでポイントがWで貯まるようになり、さらにお得なサービスやキャンペーンもスタート。
アトレ大船での買い物が、これまで以上に便利でお得になります。
アトレ大船でスタートするJRE POINTの新サービスとキャンペーンの紹介でした。
※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです
※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です
