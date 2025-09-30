ウマ娘・シュヴァルグラン、ブルアカ・杏山カズサ……声優・夏吉ゆうこ『悠々吉日』重版決定

女性声優・夏吉ゆうこの写真集『夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日』（東京ニュース通信社／4月1日）の重版が決定した。

【写真】夏吉ゆうこ、イベント限定生写真（全5種）を見る

「ウマ娘 プリティーダービー」（シュヴァルグラン役）や「ブルーアーカイブ」（杏山カズサ役）といった作品に出演している女性声優・夏吉ゆうこ。声優業だけでなく、'22年より音楽ユニット・Arikaのボーカルとしても活動し、TVアニメ「Unnamed Memory」(AT-Xほか）のテーマソングを担当するなど、注目を集めている。

芝居、歌唱力、そしてキュートなビジュアルにも定評のある彼女が、今年4月に初写真集「悠々吉日」をリリース。このたび本書の重版が決定したほか、重版を記念したイベントが11月1日（土）に夏吉の出身地でもある大阪・梅田 蔦屋書店 シェアラウンジ〈スカイエリア〉で開催される。

重版に伴い夏吉ゆうこは「祝！ 重版！ そして地元大阪でイベントを開催することになりました！ 前々から関西でイベントしてほしいという声を頂くことがあったので、良かったら会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします！」とコメントしている。またイベントでは限定生写真（全5種）といった特典が用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）