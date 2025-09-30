日本代表GK鈴木彩艶、パルマを救う活躍！「決定的セーブでキープレイヤーと証明」と現地称賛

イタリア・セリエAのパルマでプレーする日本代表GK鈴木彩艶。

23歳の若き守護神は、29日に行われた第5節トリノ戦にフル出場すると、2-1の勝利に貢献した。

パルマは前半に先制した後、後半5分にペナルティエリア外からスーパーゴールを叩き込まれて失点。ただ、後半27分に勝ち越すと、そのまま逃げ切った。

鈴木の現地採点は6〜7点。

そのなかで、『Tuttomercatoweb』は「日本人GKの素晴らしいパフォーマンス。決定的なセーブでキープレイヤーであることを証明した。前半のジョバンニ・シメオネに対する反射神経は驚異的であり、後半には少なくとも2度の重要なセーブでリードを守った。ゴールポストの間で自信に満ち、飛び出しのタイミングも完璧だった」、『Sport Parma』も「シメオネの至近距離からのヘディングシュートはオフサイド判定で取り消されたが、まさに奇跡的なセーブだった」とそれぞれ7点の評価を与えていた。

スタッツ的にはトリノがボール保持率63％、シュート15本を記録。

『Toro.it‎』によれば、トリノのマルコ・バローニ監督は「チームのパフォーマンスは申し分ないものだった。このようなパフォーマンスで負けるのはつらい」と嘆いていたそう。

パルマはこれで今季リーグ戦5試合目にして、初勝利。次節はホームでレッチェと対戦する。