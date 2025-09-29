スシロー、バター醤油の創作すしが新登場、特別価格120円〜「本鮪中とろ」なども/10月1日から

あきんどスシローは10月1日から10月13日まで、「本鮪中とろ(1貫)」を特別価格の税込120円〜で販売する。

販売店舗は全国の「スシロー」。また、同日の10月1日から、新登場となるバター醤油の創作すしなども取りそろえる。

〈「本鮪中とろ」が60円引きに〉

「本鮪中とろ(1貫)」は香りと旨み、口の中でとろける脂を楽しめる。10月1日〜10月13日の期間中は税込120円〜で提供する。14日以降の販売価格は、税込180円〜。なお、スシローでは価格設定が店舗によって異なる。各店舗の販売状況は、アプリ･WEBサイトで確認できる。

スシロー「本鮪中とろ」

〈新登場『バター醤油の創作すし』〉

新たにバター醤油を使った創作すし(全3種)が登場。赤えびや牡蠣、帆立のネタをバターと醤油とともに炙ったメニュー。焦げたバター醤油の香りや、ネタの旨みとバターのコクが一体になった食べ応えのある商品に仕上げた。

【『バター醤油の創作すし』ラインアップ】

〈1〉炙り赤えびバター醤油(200円〜)

〈2〉炙り牡蠣バター醤油(360円〜)

〈3〉炙りまるごと帆立バター醤油(250円〜)

※〈1〉〈2〉は10月1日発売(通常販売商品)。

※〈3〉の販売期間は10月1日〜10月26日(販売予定数55万食が完売次第終了)。

スシロー「炙り牡蠣バター醤油」

スシロー「炙りまるごと帆立バター醤油」

〈手巻き･漬け、などひと手間かけたメニューも〉

また、同日から、店内で仕上げる「手巻き」「漬け」「炙り」のさまざまなメニューも販売する。

◆スシロー海鮮巻き重ね(秋)

まぐろや〆さばなど13種類の具材を店内で手巻きした商品。10月1日発売(通常販売商品)。税込260円〜。

スシロー「スシロー海鮮巻き重ね(秋)」

◆厳選まぐろ赤身 煮切り醤油漬け

厳選したまぐろの赤身を、店内でオリジナルの煮切り醤油に漬け、ネタの旨みを引き出した。10月1日発売(通常販売商品)。税込180円〜。

スシロー「厳選まぐろ赤身 煮切り醤油漬け」

◆活〆真鯛 煮切り醤油漬け

活〆真鯛を、店内で煮切り醤油に漬けて仕上げた商品。十分な量の確保には努めているが、鮮魚を使っているため一日の販売数に限りがある。10月1日発売(通常販売商品)。税込260円〜。

スシロー「活〆真鯛 煮切り醤油漬け」

◆とろかつお

一本釣りされたかつおから、出刃包丁で脂のりが良いものを選別したという。通常販売商品。税込120円〜。

スシロー「とろかつお」

◆北海道産さんま

秋の味覚である北海道産のさんまを使用。10月1日発売(通常販売商品)。税込180円〜。

スシロー「北海道産さんま」

◆本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろ手巻

有明海産の一番摘みの海苔で、本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろを手巻きした商品。10月1日発売(通常販売商品)。税込360円〜。

スシロー「本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろ手巻」

◆天然鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻

天然鮪のねぎとろを、有明海産の一番摘みの海苔で手巻きした。10月1日発売(通常販売商品)。税込360円〜。

スシロー「天然鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」

あきんどスシローは、「お手頃価格で提供する『本鮪中とろ』をはじめ、スシローが自信をもってお届けする商品が勢揃いするこの機会に、ぜひスシローへお越しください」としている。