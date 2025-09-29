Snow Manの深澤辰哉と宮舘涼太が目を閉じて両手を合わせて祈る群馬旅オフショットが、ディズニープラス公式Instagramで公開された。

【写真】深澤辰哉＆宮舘涼太が目を閉じて手を合わせる群馬旅など『旅スノ』ショット①～③

■『旅するSnow Man』群馬編のワンシーン

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）。深澤辰哉と宮舘涼太が群馬を巡る旅へ出かけたEpisode7の完全版が、10月5日からディズニープラスで配信される。

ポストでは「深澤辰哉さん＆宮舘涼太さんが主人公の群馬をめぐる旅。だるまに願いを込める2人の姿を公開」と添えて、ふたりが両手を合わせて真剣な表情で目を閉じている写真を公開している。

「だてふかコンビ新鮮」「何をお願いしているのか気になる」「神妙な表情にドキドキ」「エモい会話が聞けそうで楽しみ」などといった声が続々と到着している。

なお、ディズニープラス公式Instagramでは、これまでのEpisode1～6の旅を振り返るポストも公開している。

■だるまに願いを込める真剣な表情に注目

