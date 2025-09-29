良品計画（東京都豊島区）の「無印良品」が、「ひとりでできる」を応援するベビー服シリーズの新商品「ベビー おなかすっぽりストレッチ裏フリースパンツ」と「ベビー 素材に還るフリースカーディガン」を10月1日から発売します。

同社は、子どもが自分で着替えられることは、暮らしの中で育まれる自立の一つの形で、単なる身支度ではなく、挑戦する気持ちや、できたときの達成感につながる大切な経験と捉えているといい、「子どもが一人で着替えやすい衣服の開発を通じて、日々の暮らしの中で育まれる自立のきっかけを応援しています」とコメント。

今季、ボトムスの「おなかすっぽり」シリーズ、アウター・カーディガン・シャツの「ボタンをきちんと」シリーズ、トップスの「あたまするっと」シリーズといった「ひとりでできる」を応援するベビー服を計20アイテム展開するとしています。

新商品の「ベビー おなかすっぽりストレッチ裏フリースパンツ」は、表面が柔らかな肌触り、裏面がフリース素材で、脚を優しく包み込むパンツ。伸縮性があり、着脱が簡単。バックポケットを目印にして前後の区別がわかりやすくなっています。深めの股上で、おなかや背中が出にくく、しっかりと暖かさを保つ設計になっています。価格は990円（以下、税込み）。

一方の「ベビー 素材に還るフリースカーディガン」は、ノーカラーでインナーを選ばず、重ね着しやすいカーディガン。再資源化しやすいよう生地やボタンなどは単一素材になっています。程よくゆとりのあるシルエットでTシャツでもスウェットでも合わせやすく、軽くて暖かい温度調整しやすいアイテムです。第二ボタンのステッチの色が違い、同じ色を合わせれば、かけ違えずに自分でボタンをきちんと留めて着ることができます。タグには、名前を書くことができるように、製造工程上必要となるアクリル樹脂をリサイクルできる範囲で微量（0.5％i以下）に使用しています。2490円です。