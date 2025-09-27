『DIGIMON BEATBREAK』第1話 ゲッコーモンが現れる！
10月5日（日）より放送となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第1話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第1話のあらすじはこちら。
＜第1話「感情の鼓動」あらすじ＞
サポタマによって管理された理想的な社会。その裏でデジモンと呼ばれる恐ろしい生命体が現れた。天馬トモロウは、同級生が襲われた事件をきっかけに感情を爆発させる。そのときサポタマが発光し、ゲッコーモンが現れたのだった。
＞＞＞第1話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
また、主人公・天馬トモロウの兄、天馬アスカ役は中井和哉に決定した。
▲天馬アスカ（CV：中井和哉）
弟思いで、面倒見がいい。元バンドマン。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
