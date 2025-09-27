¡ã£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡ä¡Ö¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í ¥·ー¥º¥ó£²¡×ÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡¡È¡ô£±¤Á¤ç¤¤¸«¤»Æ°²è¡É& ¡ÈTVerÆÃÊÌÊÔ¡É¤âÀä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡ª
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¥¯ー¥ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡¢³«¶É25¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¡Ö¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í¡×ÄÌ¾Î ¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¥·ー¥º¥ó£²¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ªÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤ÎÀáÌó²È¡¦¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢1,000±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢µæ¶Ë¤Î¡È¤»¤ó¤Ù¤í¡É¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¤¬ºÆ¤ÓÅÚÍË¤ÎÌë10»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
©£Â£Ó¥Æ¥ìÅì
☝¥·ー¥º¥ó£²¡¡¡ô1¡¡¡¡µþÀ®ËÜÀþ¡ÖÀÄÅÖ±Ø¡×¡ÊÅìµþÅÔ ³ë¾þ¶è¡Ë
¥·ー¥º¥ó2¤Î½é²ó¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ë¾þ¶è¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢µþÀ®ËÜÀþ¡ÖÀÄÅÖ±Ø¡×¡ª
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥±¤À¤¬"£Â£Ó¤é¤·¤¯"Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸¥²ー¥à¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¡ª
°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´ÇÈÄÀßÃÖ¤ÎÆæ¤Î²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«½ÕÆü¤ÎÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë³¹¤Î½»¿Í¤«¤é¡¢¡ØÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë"ÍÌ¾´ë¶È"¤¬ÀÄÅÖ¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢
¡Ö¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥¢¥ÝÌµ¤·¤Ç¼èºà¸ò¾Ä¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ä¡ª
¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¤ÎÅ¹Ãµ¤·¤Ç¤Ï¡¢Âç¤Ö¤ê¤Ê¶ú¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¾Æ¤Ä»Å¹&¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎÂç½°µï¼ò²°¤Ê¤É½Â¤¯¤ÆÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢ÀÄÅÖ¤é¤·¤¤¼ò¾ì¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÀÄÅÖ±Ø¡×¤Ç¶ãÌ£¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¡É¤»¤ó¤Ù¤í¡É¤Î¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡©
À§ÈóËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
☝½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡
¡Ö¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í ¥·ー¥º¥ó£²¡×¤¬10·î¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡£
¤¤¤¤¤Í～¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ë¿§¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Ê¡ª
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢½ÕÆü¤¬¤Í¡£
¸«¤Æ¤â¡¢¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢£Â£Ó¤À¤«¤é¡ª
£Â£Ó¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡×¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£
¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢
¸«¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢
¤¿¤À¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤±¤É¤Í¡ª
ÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥´¥¤¤³¤È¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£
☝ÃæÂ¼ ÂóÇÏ¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥·ー¥º¥ó£±¤«¤éËè²ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢
Ä¹¤¤¤È¤¤Ë¤Ï3»þ´Ö¶á¤¯Æ±¤¸Æ»¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àé±ß¤Î»È¤¤Æ»¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÇº¤à½ÕÆü¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤³¤È¤óÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÊâ¤Â³¤±¤ëÀ©ºî¥Áー¥àÁ´°÷¤Î»ÑÀª¤Ë¤âËè²ó´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó2¤Î½é²ó¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥êー¥ººÇÄ¹¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö4»þ´Ö¤òµÏ¿¡ª
¤½¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ÁÇËÑ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÇÕ¡¢»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤ë½ÕÆü¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¥·ー¥º¥ó¤Î¤æ¤ë¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í¾ð¤ä¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤³¹¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
☝ÇÛ¿®¾ðÊó
¸½ºßTVer¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó£±¤ÎËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤¿VTR½¸¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖTVerÆÃÊÌÈÇ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª¤Þ¤¿10·î4Æü(ÅÚ)Ìë10»þ¤Î½é²óÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢9·î27Æü(ÅÚ)Ãë12»þ¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó£²¡¦#1¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢TVer¡¢£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¸ø¼°TikTok & YouTube¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ö¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í¡× TVer ÆÃÊÌÊÔ:
https://tver.jp/series/srrx1bqbfw
¢§¡È#1¤Á¤ç¤¤¸«¤»Æ°²è¡É £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¸ø¼°TikTok:
https://www.tiktok.com/@bs7ch_pr
¢§¡È#1¤Á¤ç¤¤¸«¤»Æ°²è¡É £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube: https://youtube.com/shorts/U2ShX5XFLH0?si=jDcExO_fvO2OOIGU
¢§ÈÖÁÈ¸ø¼°X:
https://x.com/jibarasenbero
☝ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í ¥·ー¥º¥ó£²¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯10·î4 Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µÅÚÍËÌë10:00～10:30
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ê£Â£Ó⑦ch¡Ë¡¿ £Â£Ó¥Æ¥ìÅì£´£Ë¡Ê£´£Ë⑦ch¡Ë¡¡Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srrx1bqbfw
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì): https://video.tv-tokyo.co.jp/kasuga_senbero/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û ©£Â£Ó¥Æ¥ìÅì