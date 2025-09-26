江頭2:50 本気でコラボ開発した「アサヒ EGA BEER」発売
アサヒビール株式会社は26日、タレントの江頭2:50と共同開発したビール「アサヒ EGA BEER（アサヒ エガビアー）」を、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」にて数量限定で販売開始した。
「アサヒEGA BEER」は、“ビール好きの江頭2：50と本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに江頭2:50と「アサヒ空想開発局」が共同開発したもの。
これまでの商品開発の様子は、YouTubeのアサヒグループ公式チャンネル・エガちゃんねるで配信しており、総再生数は380万回を突破している。江頭2:50のファンをはじめ、多くの人たちから期待の声が寄せられ、エガちゃんねる掲載動画のコメント数は5,000件を超え、全動画の総いいね数は5.2万件を獲得している（2025年9月中旬時点）。
また、発売日には、江頭2:50にとって初めてのお酒のCM出演となるWebCM「誕生！EGA BEER」が公開に。冒頭から江頭2:50のトレードマークともいえるシルエットが連続して流れ、「アサヒ EGA BEER」開発の様子やその過程で生まれた名言を振り返り、最後は「アサヒ EGA BEER」を飲んだ江頭2:50の率直なリアクションを観ることができる。
さらには、缶ホルダーや缶型グラス、ポスターなど、オリジナルデザインの限定グッズも発売となるほか、EGA BEERまたはグッズを購入し、応募した人の中から抽選で20名にEGA BEER額装アートが当たるプレゼントキャンペーンも実施。「アサヒ空想開発局」でしか手に入らない希少なグッズとなっているので、ぜひ応募してみよう。
なお、パッケージは江頭2:50をモチーフとした４種類のデザインがラインアップ。
表面は江頭2:50の特長である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングを商品のロゴに反映。裏面には「E」「G」「A」の文字をそれぞれあしらった赤・黒・白色の３色デザインと、シルバーを基調に「エガちゃんねる」上で象徴的に使用される“×”印を施したデザインを採用している。購入時には赤・黒・白色の缶がランダムに封入された「E・G・Aパッケージ（ランダム封入）」と、シルバーを基調とした「エガシルバーパッケージ」の２種類から選ぶことができる。
このたびの発売開始に併せて、江頭2:50からのコメントも到着！
――発売にあたって、一言お願いします。
江頭2:50「ついにEGA BEER完成したぜ〜！ アサヒ空想開発局とオレで何度も試飲を重ねてこだわり抜いた自信作！ 納得いくまで何度も作り直してもらったけど、やっと納得するパンチのあるビールが出来た！ マジでうましら〜だから、お前ら、飲めよ〜！ 」
――完成CMを観て、いかがでしたか？
江頭2:50「かっこいいCMに仕上がってたよ！ ビールのCMって、飲み顔が大事らしくて、撮影現場ではめちゃくちゃ褒めてもらったんだけど、実際どうだったかはCMを観てくれ！」
――「アサヒ EGA BEER」をどんな人に飲んでほしいですか？
江頭2:50「もちろん、あたおか（※YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の視聴者の愛称）！ だけど、オレがいままで飲んできた中で、本当に一番美味いと思うから、オレのことを嫌いな奴もぜひ一度飲んでみてくれ！」
