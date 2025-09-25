ロジクールG×「原神」第3弾！ 神里綾華仕様のゲーミングキーボード＆ヘッドセットが10月16日発売
【G515／G733 神里綾華特別モデル】 10月16日 発売予定 価格：各21,890円
(C) 2024 Logicool.All rights reserved
G733 神里綾華特別モデル
ロジクールは、オープンワールドRPG「原神」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「G515 神里綾華特別モデル」および「G733 神里綾華特別モデル」を10月16日に発売する。価格は各21,890円。
ロジクールGと「原神」の新たなコラボゲーミングデバイスが発売決定。今回は新たにゲーミングキーボード「G515」とゲーミングヘッドセット「G733」の神里綾華特別モデルがラインナップされる。
また「G515 神里綾華特別モデル」はギフトボックス仕様となっており、限定テーブルマットが付属。本日9月25日より各通販サイトにて予約受付が実施される。【G515 神里綾華特別モデル 限定テーブルマット付きバンドル】
(C) 2024 Logicool.All rights reserved
(C) miHoYo