【G515／G733 神里綾華特別モデル】 10月16日 発売予定 価格：各21,890円

ロジクールは、オープンワールドRPG「原神」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「G515 神里綾華特別モデル」および「G733 神里綾華特別モデル」を10月16日に発売する。価格は各21,890円。

ロジクールGと「原神」の新たなコラボゲーミングデバイスが発売決定。今回は新たにゲーミングキーボード「G515」とゲーミングヘッドセット「G733」の神里綾華特別モデルがラインナップされる。

また「G515 神里綾華特別モデル」はギフトボックス仕様となっており、限定テーブルマットが付属。本日9月25日より各通販サイトにて予約受付が実施される。

【G515 神里綾華特別モデル 限定テーブルマット付きバンドル】

(C) 2024 Logicool.All rights reserved

(C) miHoYo

