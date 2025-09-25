RIIZE（ライズ）の日本公式SNSにて、Snow Manの楽曲「カリスマックス」を踊る動画が公開された。

【動画】ウンソクがセンター！RIIZEによる「カリスマックス」ダンス／『Mカ』で「カリスマックス」を披露したSnow Man 他

■Snow Man「カリスマックス」をキレキレで踊るRIIZE

東武動物公園内にあるイベントステージ「東武動物公園 HOLA！（オーラ）」で撮影されたと思われる動画で、6人はEUNSEOK（ウンソク）を中心にVラインを作り、「カリスマックス」のダンスを披露。1980年代後半から1990年代初頭に流行した「パラパラダンス」をベースにした中毒性のある振付を完璧にカバーした。

コメント欄には「いつか共演してほしい」「このダンスでウンソクセンターなの解釈一致w」「とうとう推しがSnow Manの曲を踊る日が来るとは」「ウンソクがセンターなのがつぼ笑」「激アツ！」「ｳﾝｿｸのセンターたろが決めたって笑」「おまらが1番CHARISMA」「みんな手足長くてヤバイんですけど」「サイリウム振って踊って貰いたい」「ショウタロウのキレ最高」など、多くの反響が寄せられている。

■動画：韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』で「カリスマックス」を披露したSnow Man

■動画：Snow Man「カリスマックス」Dance Practice