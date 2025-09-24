100均で揃うなんて信じられない！自分好みにカスタマイズできる家具が格安だよ〜

近頃の ダイソー 収納 グッズには、目を見張るものがありますよね。そこで今回は、格安で作れる組み立て式のジョイントラックをご紹介！パーツはすべて ダイソー で購入可能で、 インテリア ショップも涙目になるような立派な 収納 ラックを作成できます。初心者さんでも簡単に作れるので、この機会に要チェックですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：ジョイントラック用棚（30cm×15cm、白）／ポール（39cm、白）／ジョイントラック用固定部品（白）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

ちょっとこれは破格すぎる！ダイソーの格安家具をチェック

様々な便利グッズ話題になるダイソーですが、収納アイテムもかなり優秀！今回は、格安で入手できる2段式の組み立てラックをご紹介します。

必要なパーツは、棚が2枚、ポールが4本、固定部品4個組が2袋。その他にゴムもしくは木製のハンマーを用意します。今回筆者がダイソーで購入してきたのは、『ジョイントラック用棚（30cm×15cm、白）』、『ポール（39cm、白）』、『ジョイントラック用固定部品（白）』です。気になるお値段は、なんと1つ￥110（税込）。ダイソーさんの赤字が心配になりますね…！

自分好みにカスタマイズ可能！実際にジョイントラックを組み立ててみた

早速、下段からラックを組み立てていきます。まずはポールの溝と固定部品の内側の凹凸を合わせて取り付けます。部品は上下の向きに注意してくださいね。

次に、棚の穴の幅が広い方を下に向け、ポールに取り付けていきます。ポールが固定部品から外れないように、ハンマーで軽くたたくのがポイントです。

完成したのがこちら！全てのパーツがダイソーのものとは思えない仕上がりです。

隙間収納にちょうどいいサイズ感。耐荷重量は約10kgです。今回は1番お安い棚板を使用していますが、棚板にはサイズ展開があり、価格は上がりますがもっと大きなものも手に入ります。また、カラーは白の他に、黒やシルバーもありましたよ。他にもキャスターを追加したり、バスケット型の棚が取り付けられたりと、自分好みにカスタマイズ可能！人気商品なので、見かけたら即買い推奨です♡

今回はダイソーの『ジョイントラック用棚（30cm×15cm、白）』、『ポール（39cm、白）』、『ジョイントラック用固定部品（白）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。