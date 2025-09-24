阿部寛、芦田愛菜は「今本当にしっかりした女優さん」だけど「勝手に親心」持ってしまう
俳優の阿部寛（61歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。映画「俺ではない炎上」で共演した芦田愛菜について「今本当にしっかりした女優さん」だが、「勝手に親心」を持ってしまうと語った。
映画「俺ではない炎上」に出演している阿部寛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
映画の中で芦田愛菜と共演しており、黒柳徹子は「芦田愛菜さんと共演なさって。芦田愛菜さんに会うと、どうしても『大きくなったね』って言っちゃうんですって？」と阿部に質問する。
阿部は「そうですね、別に共演したことないんですけど、やっぱ凄く小さい頃の映像とか見てるんで。もう今本当にしっかりした女優さんなんですけど、あ、こんなに立派になったんだなと思って、なんか……勝手に親心みたいなことになってしまって」と話した。
阿部がモデルとしてこの世界に入ったのはちょうど今の芦田と同じ21歳だったが、阿部は「だから、愛菜さんとか見ると本当に凄いなって、立派だなと思います。いろんな意見を持っていて。やっぱり今の子は本当に、こういう時代なんで、自分の意見をしっかり持っているので。それは愛菜さんに限らず。でも監督といろんなコミュニケーションを取っていてるので、やっぱ凄いなと思いますよ。僕の時はなかったです。ただセリフを棒読みしてるだけです」と語った。
