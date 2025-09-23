人生で一番長く付き合う人は？9千いいね集めた投稿に共感集まる「生きづらさが一気に解消」「大切に」【ママリ】

「自分」を大切にしよう

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、わび(@Japanese_hare)さんの投稿です。

あなたは自分自身を大切にしていますか。「自分を労わる」ことは余裕がないとなかなかできなかったりします。わびさんの投稿がとても大事な気付きだと話題になっていましたのでご紹介します。

「人生でいちばん長く付き合うのは自分だよ」この言葉を見たとき、思わずハッとしました。家族や友達、仕事仲間、恋人…どんなに大切な人であってもずっと一緒にいるわけではありませんよね。最後まで一緒にいるのは「自分自身」です。当たり前のことなのですが、その当たり前になかなか気付かないもの。自分を労わる時間を大切にしたいですね。



この投稿には「じぶんのことがよくわかると生きづらさが一気に解消されます 酒に走らないとかしっかり寝るとか休み方もわかるとなおさらです」「自分を大切にしたいですね」といったリプライがついていました。人生においての重要な気づきの投稿でした。

