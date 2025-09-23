アニメ「藤本タツキ 17-26」が、主要都市劇場にて10月17日より2週間限定で[Part-1][Part-2]が2作同時上映される。最速配信はプライムビデオにて11月8日より世界独占配信が実施予定。

本作は「チェンソーマン」や「ルックバック」の作者・藤本タツキ氏が17歳から26歳のあいだに描いた読み切り作品を収録した短編集「藤本タツキ短編集 17-21」、「藤本タツキ短編集 22-26」が原作。

思春期の衝動が炸裂する「佐々木くんが銃弾止めた」や過酷な宿命を背負った兄妹の再生の物語「予言のナユタ」、絵に懸ける姉妹の嫉妬や葛藤、成長を描く「妹の姉」など、8作品がアニメ化される。

・上映開始日：10月17日より2週間限定[Part-1][Part-2]2作同時上映

・最速配信：プライムビデオにて11月8日より世界独占配信

【アニメ「 藤本タツキ 17-26」（Tatsuki Fujimoto 17-26 ）予告編】【「 藤本タツキ 17-26」あらすじ】

「チェンソーマン」、「ルックバック」を生んだ藤本タツキが17歳から26歳までに描いた短編8作品が、

6つのスタジオと7名の監督により待望のアニメ化。

漫画賞初投稿作『庭には二羽ニワトリがいた。』から、『予言のナユタ』『妹の姉』まで、

思春期の恋、暴走、狂気、絆を描いた多彩な物語が、今鮮やかに映像となって動き出す。

