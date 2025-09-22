ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬¡¢¿´·ì´É¤ÎÏ·²½Â®ÅÙ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤äBMI¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£