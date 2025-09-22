失恋した時の「男の自分磨き」９パターン
失恋した時、「いつか見返してやろう！」という強い意思を持ち、「自分磨きをしよう！」と決意する男性もいらっしゃるでしょう。では一体、具体的に自分磨きをするためには、何をすれば良いのでしょうか。そこで今回は、みなさんのヒントとなるように「失恋した時の『男の自分磨き』９パターン」を紹介いたします。
【１】仕事や勉強に情熱を傾ける。しかも、今すぐ。
今すぐ仕事や勉強に情熱を傾けましょう。「明日から」「来週から」「いつかは．．．」というタイミングではなく、思い立った瞬間に活動しましょう。
【２】姿勢を補正する。
姿勢の悪い人は、姿勢を補正すべく意識してはいかがでしょうか。見た目の印象が大きく変わり、気持ちも引き締まります。
【３】人との約束は必ず守る。
小さな約束でも必ず守ることは、意外と難しいことです。徹底して「約束を守る」ことは、自分磨きとなるでしょう。人と人とは信頼でつながっています。これからの人間関係を充実させるためにも、意識してはいかがでしょうか。
【４】今までとは異なる趣味を持つ。
今までとは異なる趣味に没頭することで、新しい考え方や出会いを獲得できるチャンスとなるでしょう。
【５】年上の男性と会話をする。
話しやすい相手だけではなく、年上の先輩などの「ちょっと気を使うような相手」と会話をすることで、新しい発見や成長のヒントを獲得できるでしょう。
【６】「その道のプロ」にアドバイスをもらい、イメージチェンジする。
外見の変化が自信を高めるキッカケとなります。イメージチェンジする際、独学で一から勉強するのではなく、「その道のプロ」の知恵を借りて、飛躍的に変化しましょう。なお、イメージチェンジについても、筋トレと同様に継続力が求められます。
【７】友人に語れる目標を作る。
友人に語ることができる目標を作りましょう。目標を公言することで、自分にプレッシャーを与えることになり、努力する原動力となります。
【８】曜日と時間を決めて、継続的に筋トレする。
筋トレは継続力が重要となります。３日坊主とならないように、曜日と時間を決めて、継続的に筋トレを行いましょう。
【９】成功者の自伝など、同じ著者の本を一か月で１０冊以上読む。
同じ著者の本を短い期間にたくさん読むことで、著者の考え方についての理解が深まります。成功者などの「生の経験」は、自らを成長させるための要素が多く含まれているでしょう。
ほかにはどのような「男の自分磨き」があるでしょうか。みなさんの経験を踏まえた、ご意見をお待ちしております。
