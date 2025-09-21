「あんぱん」細田佳央太、“豪ちゃん戦死”後の河合優実の展開に「すごい安心した」
俳優の細田佳央太（23歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。「あんぱん」で河合優実演じる蘭子と妻夫木聡が演じる八木が良い関係になることに、「すごい安心した。『あっ、良かった。八木さんで』って」と語った。
朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。
細田が演じる豪ちゃんという役は、河合優実演じる蘭子と結婚の約束をするものの、戦死してしまうという悲劇的な別れとなったが、その後、妻夫木聡演じる八木が蘭子の支えとなっていることについて、「最初の設定って豪ちゃんがいなくなった後、河合さん、蘭子さんが（高橋文哉演じる辛島健太郎こと）健ちゃんとくっつく予定だった。でもそうじゃなくなってて。ただ蘭子さんとしてもその精神的な支えはあった方がいいっていうので八木さんともしかしたら、そういう関係になるかもみたいな話は聞いてた」と話す。
その上で、細田は「その話を聞いて、なんかすごい安心した。安心した。『あっ、良かった。八木さんで』っていう。すごい安心」と語った。
