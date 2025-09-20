野球教室に参加…WBC優勝捕手・里崎智也氏が伝授したキャッチングの極意

捕球する「ちょうどいいところ」を覚えてください――。女子野球のイベント「サンリオベースボールアカデミー in ジャイアンツタウンスタジアム」が15日、東京都稲城市で開催され、元ロッテ捕手の里崎智也氏らが講師として参加した。2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では野球日本代表「侍ジャパン」の正捕手を務め優勝に貢献。大会ベストナインに輝いた“世界一の捕手”が、キャッチング理論を分かりやすく説明した。

東京と神奈川の女子小学生203人が参加した野球教室。“初心者”への指導は難しいのではないかと思われがちだが、里崎氏は「子どもに教えるのは自信があります。大きくなれば応用が出てくるから難しい。子どもに教えるのは基本的なことだし、誰でもできることなので簡単なんです」と言い切る。

キャッチング講座は「凄く簡単だから。すぐできるからね」と選手たちに声をかけて始まった。投球時、ミットを構える際に意識するのはミットを持つ手の人さし指。時計の針でいう「12時の方向」、つまり真上を向けて構えるのが重要なのだという。「その状態から時計回りに180度、反時計回り180度回して捕球する。それで360度カバーできる。どこに球がきてもミスなく捕れます」。人さし指が真上を向いていると肘は真下に向いており、脇も締まってハンドリングがスムーズにいく。

右打者の外角に構えていて、内角に逆球が来た際、ミットを反時計回りに動かして捕球するのが正解。しかし、ミットを回さず、肘とともに左側にスライドさせて捕球しようとする捕手が多いという。そうすると土手に当たるなどミットの芯で捕球するのが難しくなる。スライドさせているうちにミットの捕球面が投手方向に正対せず、三塁側に傾いてしまうためにパスボールなどの捕球ミスが起きてしまうのだ。

「捕手は力強く捕らなきゃいけない。低めの球の時、手のひらより肘が下の位置にあると力が入らない。特に小学生の時は力が足りないし、重たいミットを持ったら力が入らない。だから常に人さし指は12時の方向に構える。そう構えて、ミットを360度動かすんです。最初からミットを下げてたら、絶対にうまく動きません。常に意識としては肘が下にあって脇を締める。体に力が入りやすいからミットも下がらないんです」

捕球する際の「ちょうどいいところ」とは？

構えの次に気をつけるのが「どの位置で捕るのが一番いいのか」である。「全国の99.9％の子どもと指導者が同じ答えを言う。『ちょうどいいところ』って。間違ってはいないけど、それでは他人には伝わらない」。腕が伸びきった状態や、縮こまった状態ではないのは誰もが分かる。里崎氏は「真ん中ぐらいの、ちょうどいいところは選手によって違う。確かめる方法があるんです」と解説を始めた。

まず両膝を地面に突き、背筋を伸ばす。基本的に捕手は右利きなので、左手にはめたミットの捕球する部分を胸の前で右手でパンチするように叩いてみる。「叩いて一番力が入るところ、一番大きな音が出るところが、自分にとって一番捕球に適したところです」。その位置で、肘の角度をキープしたまま捕球面を投手の方向に向ける。「そこだと一番力を入れてしっかり捕れます」。

里崎氏はその位置を「パワーポジション」と呼ぶ。「手が長い子もいれば、短い子もいる、体が小さい子も大きい子もいる、成長していって体の大きさは変わるけど、このポジションは一緒です」。そう説明し「横方向の360度もミットを回してフルカバーしなきゃいけないけど、上下前後を含めた立体的な360度もカバーしなきゃいけない。一番力が入るところからだと、前に伸ばしても後ろに引いても、横にスライドさせても、縦横無尽に力強く捕りにいける。そうすることでミスがなくなる」と力を込めた。

この理論は捕手以外のポジションにも通じるという。「キャッチボールでも、捕る位置は同じです」。飛球への対応も同じで、顔の上で構えて、一番力が出るところで捕る。ゴロも同様で、低い打球の時は膝を落として調整する。本塁への返球を待つのも同じだ。「バウンドが合わなくても対応できる。一番力が入るところだと一番キャッチしやすい。スローイングにしても力が入るから握り替えもしやすいんです」。

そして最後に、キャッチングの見せ方にも言及した。「ミットの動きは外から内です」。右打者の外角への球は、その外側から本塁側に引きながら捕る。内角の球はその逆。高低も同じ動きになる。「高めなら上から下へ動かし、捕ったら止める。それがきれいに見えるし、パシッと止まって見える。下手くそに見えるのが内→外→内と動かす場合。投手の球に負けないように外側から助走をつけた方が止まりやすい。しっかり捕るためにも外から内の動きが必要です」。

正確かつ魅せるキャッチング。「難しいことを言っているわけじゃないので、指導者にも聞いてほしい内容です」。捕手は覚えることが多い厳しいポジションではあるものの、基本はプロも子どもも同じ。小学生から身につけておきたい動きである。（尾辻剛 / Go Otsuji）