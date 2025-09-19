Æ£ËÜÈþµ®¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÉ½¾´¼°¤Ç¡Ö¥É¥ó¥°¦¡×¡¡¾åÈ¾´ü¥³¥¹¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈPB¤Î¿·´é¤Ë¸ÀµÚ
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ûÌî·ë°Ê¡¢Æ£ËÜÈþµ®
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¼çºÅ¤ÎÉ½¾´¼°¡Ö¥É¥ó¥³¥¹¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É2025AW¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥¹¥á¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö¥É¥ó¥°¦¡×¤ä¿Æ»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ï¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÆüÍÑÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éô²°¤òÎÉ¤¤¹á¤ê¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤â¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ó¥¤¬¤¢¤ë¤È¤Ä¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÆù¤äÌîºÚ¤âÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¾åÈ¾´ü¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×5¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤¤¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
ÃæÈ×¤Î¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡ª PB¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊPB¡Ë¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¿©ÉÊ¤«¤é¥³¥¹¥á¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£PB¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥ó¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ÂÞÆþ¤ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥Í¥¤¥ë ¥Á¥Ã¥×¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ó¥¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ø¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò1¤Ä¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ï´î¤Ö¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£