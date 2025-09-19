¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ã¼¾´ï¡ª ÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ÖKorobaan ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥ê¥à¡×¤¬¥É¥¦¥·¥·¥ã¤«¤é
¡¡¥É¥¦¥·¥·¥ã¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤²Ã¼¾´ï¡ÖKorobaan¡Ê¥³¥í¥Ð¡¼¥ó¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·µ¡¼ï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖKorobaan ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥ê¥à¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥É¥¦¥·¥·¥ã¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï3828±ß¡£
¡¡¡ÖKorobaan ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥ê¥à¡×¤Ï¡¢Âî¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿²Ã¼¾´ï¤Ç¡¢¡ÖKorobaan¡×¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤ÎÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¤¢¤ëµÛÈ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿½¼ÅÅ¼°¤Ç¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥¯¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤ÎÄìÌÌ¤ËµÛÈ×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÃÏÌÌ¤ËµÛÃå¤¹¤ì¤Ð²£¤«¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡ÅÅ¸»¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¼ÅÅÃ¼»Ò¤ÏUSB Type-C¤ÇPC¤äUSB AC¥¢¥À¥×¥¿¤«¤éµëÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¾åÉô¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Çµë¿å¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿å¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï400mL¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î²Ã¼¾ÎÌ¤ÏÌó50mL¡£½¾Íèµ¡¼ï¡ÖKorobaan ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¡×¤Î¿å¥¿¥ó¥¯ÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀÅ²»À¤Î¹â¤¤Ä¶²»ÇÈ¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤Ì¸¤Ç²÷Å¬¤Ê²Ã¼¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï¡¢USBµëÅÅ¤Î¾ì¹ç¤¬Ìó8»þ´Ö¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬Ìó4»þ´Ö¡£
¡ü½¼ÅÅ¼°¤Ç¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë
