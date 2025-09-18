バイエルンvsチェルシー スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 23 サシャ・ブイ
DF 30 C. Kiala
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
MF 47 David Santos
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 35 T. Curd
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります