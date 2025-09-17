トライネンが9回に痛恨3失点

【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

またブルペンが大炎上した。ドジャースは16日（日本時間17日）の本拠地・フィリーズ戦、大谷翔平投手が5回ノーヒットノーランの投球も降板直後にリリーフが6失点。その後、大谷の50号などで同点としたが、9回にブレイク・トライネン投手が痛恨の3ラン被弾。「打たれすぎやろ」「毎回同じ負けパターン」とファンも“絶望”している。

何度目のため息だろうか。4-6で迎えた8回、先頭の大谷が確信の50号を放って一気に試合の流れを変えた。その後、満塁から犠飛で同点とし、ドジャースタジアムは一気に沸き立った。しかし9回、またも悪夢が待っていた。トライネンが走者を2人貯め、マーシャンに勝ち越し3ランを被弾した。

先発・大谷の降板後にブルペンが9失点。もっとも、ドジャースのブルペンが壊滅的なのはこの日に限らず、山本由伸が9回2死までノーヒットノーランを演じた試合でも、トライネンは制球が定まらずにその後のサヨナラ負けにつながった。

今シーズンは何度も試合を“破壊”してきたドジャースブルペンにファンも嘆きが止まらない。「大谷ドジャースでもナイトメア見せられてて草」「ドジャースのリリーフどうなってんだ」「ドジャース、流石に笑えない」「何回同じ負けをすれば気が済むの」と落胆の声が寄せられている。（Full-Count編集部）